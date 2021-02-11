У 2020 році 65 з 73 платоспроможних банків були прибутковими і отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки 8 банків на загальну суму 6,4 млрд грн.

Українські банки у 2020 році отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше, ніж у 2019 році, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

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Відзначається, що коронакриза погіршила фінансовий стан банків, проте менш відчутно, ніж очікувалося навесні 2020 року. Кількість збиткових банків не зросла. У 2020 році з 73 платоспроможних банків 65 були прибутковими та отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки 8 банків на загальну суму 6,4 млрд грн.

"Банки проходять коронакризу впевнено і з істотним запасом міцності. Попри загальний спад ділової активності та зниження вартості фондування, банківський сектор України залишається високоприбутковим. За результатами 2020 року операційна прибутковість банків була високою, а відображені кредитні збитки не надмірними. Ми очікуємо, що в середньостроковій перспективі ризики зниження прибутковості банків будуть зберігатися", - цитує прес-служба главу НБУ Кирила Шевченка.

За його словами, ці ризики частково можна компенсувати, підвищуючи операційну ефективність. Також на прибуток тиснутимуть відрахування в резерви - отже, прибутковість банків дещо ослабне, але залишатиметься на достатньому рівні для збереження інтересу з боку інвесторів, підкреслив Шевченко.

За даними регулятора, прибуток сектора дуже концентрований: "ПриватБанк" сформував 61% всього прибутку (25,3 млрд грн), а п'ять найприбутковіших банків - 89% прибутку.

"Найгірший фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через підвищені відрахування в резерви. У жовтні-грудні 2020 року чистий фінансовий результат банків склав 3,7 млрд грн, що на 73% менше результату III кварталу 2020 року і на 63% менше, якщо порівняти з аналогічним кварталом 2019 року", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в цілому формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату у 2020 році. Ряд банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників. У зв'язку з цим відповідні витрати на резерви за кредитами у 2020 році зросли на 91% - до 20,8 млрд грн проти 10,9 млрд грн у 2019 році.

Загальне зниження бізнес-активності під час карантину і падіння попиту на кредити та банківські послуги негативно позначилися на процентних і комісійних доходах банків, особливо в другому кварталі. Однак після короткострокового падіння за результатами першого півріччя на 1,5% в річному вираженні, в II півріччі чистий комісійний дохід відновився і в цілому за рік виріс на 5,8% в річному вираженні в основному завдяки зростанню безготівкових операцій.

Що цьому передувало

За підсумками третього кварталу 2020 року банки державного сектора України отримали прибуток у розмірі 24,5 млрд грн, що на 19% (на 5,8 млрд грн) менше, ніж за відповідний період минулого року.

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Автор: Катерина Жирій