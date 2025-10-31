Transsion, що володіє брендами Tecno і Infinix, зафіксувала зростання на 12% у річному обчисленні й піднялася на четверте місце.

Компанія Samsung зберегла лідерство на світовому ринку смартфонів. У третьому кварталі 2025 року корейський бренд збільшив глобальні поставки на 6% – з 57,5 до 60,6 мільйона пристроїв, ідеться у звіті Omdia.

Ключову роль у цьому успіху зіграли високі продажі нових складаних моделей Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7, а також бюджетних Galaxy A07 і Galaxy A17, які набули широкої популярності в країнах Азії та Близького Сходу.

Успіх Apple забезпечили сильні продажі флагманів iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max, які особливо затребувані на ринках Індії та Південно-Східної Азії. Незважаючи на це, Apple залишилася на другому місці з часткою 18%, тоді як Samsung утримує 19% ринку.

До п'ятірки за світовими продажами також увійшли Xiaomi з часткою 14% ринку, Transsion (9%), що володіє брендами Tecno і Infinix, і Vivo (теж 9%).

Цікаво, що Transsion посіла провідне місце як найдинамічніший виробник смартфонів серед п'яти найкращих у 2025 році. Бренд зафіксував зростання на 12% у річному обчисленні та піднявся на четверте місце, відвантаживши 28,6 мільйона одиниць, у той час, як зростання Samsung та Apple становило 6% та 4% відповідно.

Раніше стало відомо, що Samsung планує підвищити ціни на свої смартфони через різке зростання вартості мікросхем пам'яті. Телефони інших виробників, зокрема, Xiaomi, теж можуть зрости в ціні.

