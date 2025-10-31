Однак остаточне рішення має ухвалити Дональд Трамп.

Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Військове відомство підрахувало, що така допомога Києву не матиме негативного впливу на американські арсенали. Тепер рішення за президентом США Дональдом Трампом, пише CNN із посиланням на обізнані джерела.

Як розповіли журналістам троє американських та європейських чиновників, знайомих з цим питанням, ще на початку жовтня Об'єднаний штаб поінформував Білий дім про те, що передача Україні певної кількості ракет "Томагавк" не послабить обороноздатність США. Це відбулося безпосередньо перед зустріччю Трампа із Зеленським у Вашингтоні.

Оскільки навіть сам Трамп висловлював можливість передачі цих ракет, раптова зміна позиції президента США здивувала американських та європейських чиновників. Тим паче було дивним його виправдання, що США самим потрібні "Томагавки".

"Потім він за зачиненими дверима сказав Зеленському, що США їх не надаватимуть — принаймні поки що", - пише CNN і наголошує, що Трамп змінив рішення після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, який запевнив співрозмовника, що "Томагавки" не матимуть значного впливу на поле бою, але зашкодять відносинам між США та Росією.

Втім, за даними джерел CNN, Трамп остаточно не зняв ракети з розгляду, і адміністрація навіть розробила плани щодо їх швидкого постачання Україні, якщо Трамп віддасть відповідний наказ.

Хоча Пентагон не має заперечень щодо поставки ракет, представники оборонного відомства США все ще намагаються вирішити, як українці навчатимуться використанню "Томагавків", кажуть чиновники.

Також є суто технічні складнощі: взагалі-то "Томагавки" є ракетами морського базування, але Україні, вочевидь, доведеться запускати їх із землі. Втім, це питання можна вирішити: або США передадуть ті кілька наземних пускових установок під "Томагавки", що мать, або українці створять власні пускові устоновки під них.

Матеріал доповнюється...