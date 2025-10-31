Російський Ан-124, заерштований в перші дні повномасштабної війни, хочуть остаточно конфіскувати.

Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124, який стоїть під арештом в аеропорту Торонто з лютого 2022 року. Про це пише Bloomberg із посиланням на міністра закордонних справ країни Аніту Ананд.

За її словами, канадський уряд звернувся до суду із запитом про дозвіл на остаточну конфіскацію транспортника, що належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр". Ця коомпанія перебуває під канадськими санкціями.

"Літак "Антонов" є потужним символом відповідальності. Ті, хто сприяє війні Росії, понесуть відповідальність, а Україну не залишать відбудовуватися самотужки", – заявила Ананд.

За словами міністра, Росія повністю знищила деякі українські літаки "Антонова" на початку війни. Тож передача конфіскованого російського літака поповнить парк українських транспортників.

Ананд також повідомила, що канадський уряд розглядає кілька варіантів передачі літака в Україну. Якщо суд не дасть згоду, рішення можуть ухвалити через спеціальний закон.

Канадська допомога Україні

Як писав УНІАН, Канада хоче долучитися до плану ЄС із виділення Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів. Втім головною перепоною на цьому шляху залишається позиція Бельгії, де збеерігається основна частина російських грошей.

Також ми розповідали, що Канада несподівано скасувала контракт на ремонт 25 списаних бронетранспортерів, які після відновлення планували передати Україні. Причини рішення публічно не розголошувалися.

