Готівковий долар у "Приватбанку" залишився на рівні 37,20 гривень

Курс гривні на готівковий долар у "Приватбанку" залишився на рівні попереднього дня – 37,20 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня також залишилася на рівні вчорашнього дня – 37,60 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,70 грн за дол., євро – 36,20 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 36,10 грн, на єврові – 36,50 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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