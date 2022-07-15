Українські жінки починають усвідомлювати, що мусять працювати, якщо хочуть залишитися в Польщі.

Втричі виросла кількість вакансій для жінок в Польщі через "високий сезон", так само як і зацікавленість українських біженок роботою. В червні на 20% більше жінок шукали роботу порівняно з травнем.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal.

Одна з причин - економічна: жінки починають усвідомлювати, що мусять працювати, якщо хочуть залишитися в Польщі.

З початком туристичного сезону жінки з України усе частіше обирають роботу в сфері обслуговування - готелях, кафе та ресторанах. Без знання польської мови і досвіду вони можуть розраховувати на роботу помічниць на кухні або покоївок. В місяць їх зарплата складає 2800-3300 злотих на руки (17,1 -20,2 тис.грн.)

Влітку на 25-30% зросла кількість вакансій на підприємствах харчової промисловості - рибзаводах та мясокомбінатах, де жінки можуть отримати 3300-3500 злотих на місяць (20,2-21,4 тис.грн).

Із закінченням літнього сезону кількість вакансій у HoReCa та сільському господарстві для жінок зменшиться, проте з серпня більше пропозицій роботи з'явиться у логістиці (зарплата - 2800-3000 злотих), а з жовтня - на підприємствах легкої промисловості та виготовленні електроніки (2900-3500 злотих), адже ці галузі починають завчасно готуватися до зимових свят, нарощуючи виробництво. З цієї самої причини восени спостерігається стабільно високий попит на роботу для жінок на підприємствах харчової промисловості.

Українські біженки в Польщі також працевлаштовуються на висококваліфіковану роботу - у міжнародні компанії, де потрібне знання англійської мови. Зарплата для таких фахівців у Польщі стартує від 4 000 злотих. Частина українських жінок вчать польську мову, щоби працювати за фахом чи претендувати на іншу висококваліфіковану роботу.

Робота в Польщі: що відомо

За інформацією Міністерства родини й соціальної політики Польщі з майже 1,2 млн біженців з України, яким надано польський ідентифікаційний номер PESEL, понад 500 тис. є працездатного віку. Станом на 23 травня працевлаштувалися 252 тисячі з них, більшість з них - жінки.