Готівковий долар у "Приватбанку" подорожчав на 60 копійок.

Курс гривні до готівкового долара у "Приватбанку" здешевшав на 60 копійок – до 39,10 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня ослабла на 50 копійок – 39,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,20 грн за дол., євро – 38,50 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 36,90 грн, євро – 37,60 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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