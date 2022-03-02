Скасування фіксованих комісій банк здійснюватиме автоматично.

У березні "ПриватБанк" не нараховуватиме фіксовану комісію для всіх клієнтів з POS-терміналами банку.

Про це заявила прес-служба банку.

"В умовах воєнного стану "ПриватБанк" впроваджує заходи з підтримки бізнесу, який приймає оплату за товари та послуги картками через мережу POS-терміналів банку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що скасування фіксованих комісій банк здійснюватиме автоматично, клієнтам не треба додатково звʼязуватися з банком.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого у Нацбанку заявили, що банківська система України працює у звичайному режимі. Регулятор не обмежує жодних безготівкових операцій, а зняття готівкових коштів обмежується обсягом 100 тис. грн на день без урахування виплати зарплат та соціальних виплат.

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