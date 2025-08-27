Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 27 серпня, знизився на 8 копійок і складає 41,57 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,97 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні – 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 27 серпня, подешевшав на 24 копійки – до 48,54 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 27 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,27 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 20 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 2 копійки – до 41,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 18 копійок і складає 48,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

