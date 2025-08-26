Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,27 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 27 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,27 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 20 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,42/41,45 грн/дол., а євро - 48,28/48,30 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 26 серпня подорожчав на 5 копійок – до 41,67 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 28 копійки і складає 48,78 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і складає 41,65 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

