Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 27 серпня, знизився на 2 копійки – до 41,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 18 копійок і складає 48,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,37 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,35 грн/євро, а курс продажу - 48,14 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 27 серпня, складає 111 351 долар. У гривні її ціна сьогодні склала 4 612 410 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 27 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 3 копійки.
По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,27 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 20 копійок.