Станом на 11:35 за Києвом біткоїн коштував $43 181.

Криптовалюта біткоїн у понеділок, 20 вересня, різко впала в ціні, втративши за добу $3,5 тисячі.

Як випливає з даних CoinDes, станом на ранок 21 вересня курс біткоїна впав до $42 330.

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Станом на 11: 35 за Києвом біткоїн коштував $43 181.

Крім біткоїна подешевшали й інші криптовалюти.

Так, на ранок вівторка курс Ethereum склав $2 954 (-8,04% за добу), курс XRP — $0,925539 (-6,34% за добу), Dogecoin — 0,205226 (-8,04% за добу) і Cardano — $2,05 (-6,29% за добу).

Як змінювався курс криптовалюти:

Автор: Олена Коваленко