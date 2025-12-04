Де Вевер каже, що Росія теж може конфіскувати західні активи.

Питання конфіскації заморожених російських активів несе серйозні ризики для Бельгії. У Москві дали зрозуміти, що у випадку такого кроку Бельгія відчуватиме наслідки "вічно".

Про це сказав в інтервʼю виданню La Libre Belgique премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер. За його словами, тиск у цій справі "неймовірний", і його команда працює над цим день і ніч.

"Це була б чудова історія: забрати гроші у лиходія Путіна і віддати їх доброму хлопцеві, Україні. Але вкрасти заморожені активи іншої країни, її суверенні фонди, такого ще ніколи не робили. Мова йде про гроші Центрального банку Росії", – заявив він.

Бельгійський політик зауважив, що навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфіскували. Де Вевер зазначив, що на час війни активи заморожують, а після її закінчення країна повинна віддати всі активи або їх частину, щоб компенсувати збитки переможцям.

Однак премʼєр Бельгії каже, що програш Росії є "повною ілюзією":

"Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Це казка, повна ілюзія. Навіть небажано, щоб вона програла і в країні, яка має ядерну зброю, запанувала нестабільність. І хто вірить, що Путін спокійно погодиться на конфіскацію російських активів?".

За його словами, "Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто будемо відчувати це вічно". Крім того, де Вевер каже, що Росія може конфіскувати західні активи.

"Euroclear має 16 мільярдів у Росії. Усі бельгійські заводи в Росії також можуть бути конфісковані. А що, якщо Білорусь і Китай також конфіскують західні активи? Чи ми про все це думали? Ні, не думали. Я запитав своїх європейських колег, чи готові вони розділити ризики, на які наражається Бельгія. Тільки Німеччина сказала, що готова це зробити... Без такого розподілу я зроблю все, щоб заблокувати це питання. Все", – констатував премʼєр-міністр Бельгії.

Видання Politico пише, що Сполучені Штати Америки хочуть повернути Росії заморожені на Заході активи після мирної угоди.

Водночас очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжує просувати ідею використання цих активів для фінансування України. Зараз ЄС розглядає варіант надання репараційного кредиту України на 140 млрд євро.

