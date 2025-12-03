Пропозиція щодо фінансування України може бути ухвалена без участі Бельгії, натякнула фон дер Ляєн.

Європейський Союз пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки – це 90 мільярдів євро, а решту забезпечать міжнародні партнери.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише The Guardian.

За її словами, ЄС хоче допомогти українцям "озброїти їх засобами для самозахисту та вести мирні переговори з позиції сили".

"Оскільки тиск - це єдина мова, на яку реагує Кремль, ми можемо його посилити. Ми маємо збільшити витрати війни для Путіна через його агресію, і сьогоднішня пропозиція дає нам для цього можливості", – цитує видання фон дер Ляєн.

Зазначається, що фінансування здійснюватиметься через запозичення Євроосюзу – залучення капіталу на фінансових ринках – та використання грошових залишків із заморожених російських активів у ЄС.

"Ми пропонуємо охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові залишки, і ці установи мають перевести готівку у механізм репараційного кредиту. Іншими словами, ми беремо ці грошові залишки, надаємо їх Україні як позику, і Україна має повернути цю позику, якщо й коли Росія сплачуватиме репарації", — пояснює президентка ЄК.

Вона зазначає, що кошти будуть використовуватися "переважно" для виробництва та закупівлі військової підтримки для України у Європі та країнах Європейської економічної зони, з закупівлями "ззовні" час від часу.

У відповідь на продовження опору Бельгії даному плану фон дер Ляєн каже, що комісія "дуже уважно" вислухала їхні побоювання та "врахувала майже всі з них". Вона зазначає, що будуть запроваджені "дуже суворі гарантії", щоб забезпечити правильне використання коштів та захистити Бельгію від будь-яких судових позовів.

На питання про занепокоєння Бельгії фон дер Ляєн відповіла, що ЄС продовжить консультації щодо цього питання, але в цілому пропозиція враховує більшість можливих ризиків через розширення сфери застосування та вдосконалення механізмів розподілу тягаря.

Також фон дер Ляєн натякнула, що пропозиція може бути ухвалена без участі Бельгії, оскільки для цього потрібна лише кваліфікована більшість.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС інформував адміністрацію США щодо пропозиції, і "реакція була позитивною". Вона додала, що інші країни, які заморозили російські активи, також можуть приєднатися до запропонованої правової структури.

"Ми налаштовані на тривалу підтримку України, оскільки "Росія має всі можливості для затягування війни і поки що не готова, наприклад, сісти за стіл переговорів, який постійно пропонує президент Зеленський. Тому це дуже чіткий сигнал і для Росії, що затягування війни з їхнього боку має високу ціну", - цитує видання президентку Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зазначила, що загальна сума заморожених російських активів становить 210 млрд євро, але комісія оцінювала потреби України на 2026 та 2027 роки у 137 млрд євро.

Оскільки ЄС хоче надати дві третини необхідного фінансування, ті самі €90 млрд будуть профінансовані через обидва запропоновані механізми, а не лише через репараційний кредит.

Європейська комісія закликає союзників прискорити виплату кредиту Україні в розмірі 50 мільярдів доларів. Бельгія заважає Євросоюзу передати Києву заморожені російські активи, а цей кредит міг би тимчасово вирішити проблему фінансування.

Комісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що необхідно прискорити виплати Україні за кредитом G7, погодженим у червні минулого року, щоб допомогти Києву перекрити нестачу коштів на початку 2026 року.

Європейська комісія оприлюднила план надання Україні кредиту в розмірі 165 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

У рамках репараційного кредиту 115 мільярдів євро буде виділено на фінансування оборонної промисловості України, тоді як 50 мільярдів євро покриють бюджетні потреби. Решту 45 мільярдів євро пакету буде використано для погашення кредиту G7 Україні з 2024 року.

