На Альбіоні роздратовані доведеною причетністю Путіна до отруєння Скрипалів.

Британський уряд Кіра Стармера готовий передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів або 9,2 мільярда євро заморожених російських активів на підтримку України. Міністри попереджають, що Володимир Путін - загроза для громадян, безпеки та процвітання Великої Британії, пише The Times.

Таке рішення було прийняте на тлі висновку офіційного розслідування, що Путін особисто наказав вбити Сергія Скрипаля на британській землі, щоб це стало "міжнародною демонстрацією російської сили".

Скрипаля, колишнього російського шпигуна, та його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового класу в Солсбері в результаті нападу, в результаті якого загинула одна людина, а могли загинути тисячі.

Плани щодо використання заморожених російських активів у Великій Британії для фінансування України обговорювалися на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3 грудня в рамках переговорів щодо розблокування коштів.

В рамках міжнародних зусиль щодо посилення тиску на Путіна, Велика Британія намагається укласти угоду з Європейським Союзом та іншими країнами, включаючи Канаду, що може вивільнити до 100 мільярдів фунтів стерлінгів, а це близько 114,55 млрд євро, на військові зусилля України.

Ці гроші покриють понад дві третини фінансових потреб України протягом наступних двох років, або для продовження війни, або для фінансування реконструкції, якщо буде укладено мирну угоду.

Альтернатива полягає в тому, щоб платники податків Великої Британії та ЄС знайшли гроші для покриття дефіциту українського бюджету в розмірі 137 мільярдів євро протягом наступних двох років у той час, коли вартість запозичень для урядів стрімко зростає, а дефіцит бюджету зростає по всій Європі.

Швидке вирішення цього питання вважається критично важливим, оскільки Україна наступного року зіткнеться з "чорною дірою" у фінансуванні та вкрай потребує коштів для продовження своїх воєнних зусиль.

Поки що точний механізм розблокування 8 мільярдів фунтів стерлінгів (9,2 мільярда євро) російських активів, що зберігаються у Великій Британії, та передачі їх Україні ще не визначено остаточно.

Згідно з пропозицією голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, рішення щодо заморожених росактивів має бути прийнято більшістю голосів країн-учасників ЄС, що дозволить подолати супротив Бельгії та обійти можливе вето Угорщини.

За задумом Комісії, Київ отримає 115 мільярдів євро на військові потреби та 50 мільярдів євро на соціальні видатки. Бельгійські дипломати вже заявили журналістам, що позиція їхньої країни не була почута.

