Україна накопичила рекордний обсяг газу і навіть продала його за кордон

Водночас окупанти вже нанесли по об'єктах "Нафтогазу" вдвічі більше ударів, ніж минулого року.

Напередодні зими Україна сформувала найбільші запаси газу за останні шість років, незважаючи на різке збільшення кількості ударів російських окупантів. Про це з посиланням на дані "Нафтогазу" повідомляє Reuters.

Запаси газу в підземних сховищах сягнули 16 млрд кубометрів - це найвищий рівень з 2020 року. Водночас тільки в поточному році ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах "Нафтогазу" - удвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Ворог бив по інфраструктурі видобутку, переробки та транспортування нафти й газу, а також по теплоелектростанціях у прифронтових регіонах.

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Скільки потрібно газу в опалювальний сезон

Попередній опалювальний сезон Україна розпочинала із запасами менш ніж 14 млрд кубометрів. За оцінками уряду, для проходження зими країні необхідно мати в резерві щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу.

Зростання запасів відбувається на тлі скорочення споживання, що значною мірою зумовлено російськими ударами по промисловій інфраструктурі, через які вже довелося зупинити роботу деяких підприємств.

Сильні морози та російські удари по підземних сховищах газу змусили "Нафтогаз" імпортувати рекордний обсяг - 7,8 млрд кубометрів газу - протягом 2025 року та першого кварталу 2026 року.

У цьому сезоні компанія розпочала закупівлі газу завчасно: наразі законтрактовано понад 1 млрд кубометрів імпортного газу, 25% з якого становить скраплений природний газ. Україна експлуатує найбільші в Європі підземні сховища газу загальною місткістю близько 30 млрд кубометрів.

Україна почала експорт газу вперше з 2022 року

Водночас напередодні, 15 жовтня, вітчизняні компанії продали близько 12,75 млн кубометрів природного газу на перших експортних торгах "Української енергетичної біржі". Ціни продажу становили 69-69,03 євро за МВт·год, пише ExPro Consulting.

Згідно з результатами торгів, продавці реалізували весь запропонований ресурс на загальну суму близько 9,36 млн євро. Кінцеві ціни виявилися приблизно на 21% нижчими за стартові. Водночас експортна ціна на 89% перевищила внутрішню.

Опалювальний сезон в Україні - головні новини

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна цьогоріч значно краще підготувалася до зимового періоду, ніж у попередні роки. За його словами, попри зміну тактики, мета атак російських окупантів залишається незмінною - позбавити українців електроенергії, води та опалення.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив УНІАН, що найбільш небезпечним містом взимку буде Київ, який має величезний дефіцит власної генерації електроенергії. Серед районів в особливій зоні ризику знаходяться, зокрема, Голосіївський та частина Печерського.

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