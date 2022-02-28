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Міністерство фінансів України звернулось до міжнародних платіжних систем Mastercard, Visa та American Express з проханням припинити обслуговування всіх банків РФ та Білорусі.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на своїй сторінці у Facebook.
"Зараз звернувся особисто до керівників компаній Mastercard, Visa та American Express з проханням припинити обслуговування всіх банків РФ та Білорусі. У даній ситуації санкцій забагато бути не може. Прийняття такого рішення унеможливить операції картками цих міжнародних платіжних систем та ізолює власників карток від світової фінансової системи. Переможемо!", - зазначив Марченко.
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