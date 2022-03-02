В нашій країні не можна приймати картки, випущені білоруськими та російськими банками.

Платіжні картки, емітовані банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, відтепер не працюють в Україні.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Так, Національний банк України з 1 березня 2022 року заборонив зарахування коштів на рахунки клієнтів - фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь; приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).

"Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", - підкреслив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Раніше НБУ звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками, які є резидентами Росії.

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