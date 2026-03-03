Рекомендується уникати районів, розташованих поблизу об'єктів безпеки або військових об'єктів.

На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході між США, Ізраїлем та Іраном, британська військова база на Кіпрі, RAF Akrotiri, зазнала удару безпілотника в ніч на неділю. Про це пише The Independent.

У матеріалі розповімо, спираючись на універсальні рекомендації МЗС Великобританії, чи безпечно зараз подорожувати на Кіпр, до Єгипту та країн Близького Сходу.

Авіакомпанія EasyJet скасувала три рейси туди і назад, що з'єднують Велику Британію і Кіпр, в понеділок в якості "запобіжного заходу" після передбачуваного удару безпілотника.

Відео дня

Чи безпечно подорожувати на Кіпр

У понеділок вранці Міністерство закордонних справ Великобританії випустило нові рекомендації після ймовірного удару безпілотника по базі.

"2 березня 2026 року Управління суверенних військових баз підтвердило ймовірне падіння безпілотника на базу ВПС Акротірі. Громадянам Великої Британії, які перебувають на території суверенних військових баз, слід дотримуватися інструкцій, розміщених на сторінці Управління суверенних військових баз. Громадянам Великої Британії, які перебувають у Республіці Кіпр, слід дотримуватися будь-яких інструкцій місцевої влади Кіпру", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що хоча Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності не застерігає від поїздок на Кіпр, мандрівникам рекомендується вживати "розумних запобіжних заходів" через "підвищений ризик регіональної напруженості".

Наразі більшість рейсів до аеропортів Пафосу і Ларнаки і назад виконуються за розкладом. Представник easyJet заявив:

"Рейси з 3 березня наразі виконуються за розкладом, але ми рекомендуємо клієнтам, які планують поїздки на Кіпр і назад найближчими днями, перевіряти наш трекер рейсів для отримання найсвіжішої інформації. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки для наших клієнтів, і пропонуємо варіанти перебронювання, в тому числі на рейси інших авіакомпаній або повернення коштів, а також розміщення в готелі та харчування для тих, кому це необхідно".

Чи безпечно подорожувати до Єгипту

МЗС Великобританії не застерігає від поїздок до основних туристичних центрів Єгипту, включаючи Каїр, Луксор, Асуан, Олександрію і два курорти на Червоному морі - Шарм-ель-Шейх і Хургада. Однак в інших районах країни діють попередження.

Міністерство закордонних справ Великобританії (FCDO) не оновило свої рекомендації для Єгипту в світлі ескалації конфлікту у вихідні дні. Рекомендується уникати районів, розташованих поблизу об'єктів безпеки або військових об'єктів.

МЗС також не рекомендує поїздки в деякі райони Єгипту, однак ці рекомендації діють вже деякий час. Воно не рекомендує поїздки в межах 20 км від кордону Єгипту і Лівії та Північного Синаю.

Чи безпечно подорожувати в ОАЕ

Станом на 28 лютого Міністерство закордонних справ Великої Британії не рекомендує здійснювати поїздки до Об'єднаних Арабських Еміратів, за винятком вкрай необхідних, через "регіональну ескалацію" і "повідомлення про ракетні атаки".

Людям, які перебувають в ОАЕ, включаючи Дубай і Абу-Дабі, було рекомендовано залишатися вдома.

Після тимчасового припинення польотів в міжнародному аеропорту Дубая і міжнародному аеропорту Зайед в Абу-Дабі, "обмежена" кількість рейсів з ОАЕ відновилася.

Чи безпечно подорожувати до Йорданії

МЗС Великобританії не рекомендує поїздки в межах 3 км від кордону з Сирією. Щодо решти країни, включаючи популярні туристичні місця, такі як Амман, Ваді-Рам і Петра, попереджень немає.

Крім того, FCDO також рекомендує уникати районів, розташованих поруч з об'єктами безпеки або військовими об'єктами. Плани від'їзду слід постійно переглядати, а документи повинні бути актуальними.

Рейси з міжнародного аеропорту імені королеви Алії в Аммані як і раніше виконуються, хоча багато з них можуть бути скасовані або затримані.

Чи безпечно їхати до Бахрейну

МЗС не рекомендує здійснювати поїздки до Бахрейну, за винятком найнеобхідніших. Також там радять залишатися вдома у зв'язку з повідомленнями про ракетні обстріли.

Рекомендується уникати зон, розташованих поблизу об'єктів безпеки або військових об'єктів, постійно переглядати плани від'їзду і переконатися в актуальності проїзних документів.

Міжнародний аеропорт Бахрейну заявив:

"Польоти в BIA тимчасово призупинені у зв'язку із закриттям повітряного простору Бахрейну. Ми будемо продовжувати надавати оновлення в міру надходження додаткової інформації. Ми радимо пасажирам стежити за офіційними каналами аеропорту та відповідних авіакомпаній для отримання останніх оновлень".

Ситуація на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп заявив, що загроза атак на американські об'єкти і навіть територію США його не турбує, оскільки "це частина війни". Також він зазначив, що США близькі до "досягнення цілей в Ірані" - наземна операція, швидше за все, не знадобиться.

Шість американських військовослужбовців загинули з початку операції в Ірані, повідомило Центральне командування ЗС США.

Держдеп закликав американців терміново покинути Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль, Йорданію, Кувейт, Ліван, Оман, Катар, Саудівську Аравію, Сирію, ОАЕ та Ємен. Два безпілотники атакували посольство США в столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд.

Вас також можуть зацікавити новини: