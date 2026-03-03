Війна в Ірані призвела до зльоту цін на нафту: скільки зараз коштує 'чорне золото'

Судна й надалі уникають Ормузької протоки, оскільки побоюються потрапити під удар.

У вівторок, 3 березня, ціни на нафту продовжили зростати. Розширення конфлікту між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого посилили побоювання щодо перебоїв у постачанні з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Агенство Reuters пише, що станом на ранок ф’ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 79,44 долара за барель, піднявшись на 1,70 долара, або на 2,2%. Водночас ф’ючерси на американську нафту марки WTI (West Texas Intermediate) зросли на 1,17 долара, або на 1,6%, – до 72,40 долара за барель.

"Оскільки швидкого врегулювання конфлікту не передбачається, Ормузька протока фактично залишається закритою, а Іран демонструє готовність атакувати енергетичну інфраструктуру в регіоні", – сказав аналітик ринку в IG Тоні Сайкамор.

Він додав, що чим довше триває конфлікт, тим більше вірогідність ще більшого зростання цін на нафту.

Нагадаємо, 2 березня повітряна війна США та Ізраїлю проти Ірану розширилася: Ієрусалим завдав ударів по Лівану, а Тегеран атакував енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки та танкери в Ормузькій протоці.

Останнім часом танкери й контейнеровози уникають цього водного шляху, оскільки побоюються потрапити під удар. Раніше представник Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Ормузька протока закрита, і попередив, що Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує її перетнути.

Аналітики очікують, що ціни на нафту залишатимуться підвищеними впродовж найближчих днів. Сьогодні фахівці зосереджені на оцінці наслідків ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Компанія Bernstein 2 березня підвищила свій прогноз середньої ціни на нафту Brent у 2026 році з 65 до 80 доларів за барель. Вона допускає, що в разі затяжного конфлікту допускає зростання котирувань до 120–150 доларів за барель.

Ф’ючерси на нафтопродукти також зростають, оскільки Близький Схід ключовий постачальник пального, а його переробні потужності перебувають під загрозою. Так, 2 березня Саудівська Аравія зупинила свій найбільший нафтопереробний завод після атаки дрона.

Галузеві аналітики не виключають, що на нафтових ринках може виникнути паніка на тлі очікувань затяжного конфлікту з Іраном. До основних ризиків вони відносять можливий хаос у країнах Перської затоки.

Експерти вважають, що зіткнувшись з екзистенційною загрозою, залишки іранського керівництва можуть розглядати втягування своїх сусідів по Перській затоці в кризу як один з небагатьох способів змусити США повернутися за стіл переговорів. Фахівців попереджають, що війна в Ірані швидко виллється у ціни на заправках.

Водночас ситуація навряд чи вийде з-під контролю, адже американський президент Дональд Трамп має можливість корегувати ціни на нафту. Це пов’язано з тим, що США з середини 2000-х років завдяки буму внутрішнього видобутку стали одним із провідних експортерів нафти.

Раніше колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Голдвін зазначив, що адміністрація президента США, ймовірно, враховувала нинішнє перенасичення ринку і розраховує, що "певний рівень заміщення допоможе стабілізувати ціни".

