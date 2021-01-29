Курс гривні до євро ослаб до 34,16 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 1 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,13 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 34,16 грн/євро, тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США-2813,24 (29 січня – 2819,29)

100 EUR – 3415,7 (29 січня - 3410,35)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,05/28,25 грн/дол., до євро - на рівні 33,80/34,20 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на 29 січня встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,19 грн / дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький