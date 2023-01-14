Витрати на їжу склали майже 46% від загальних карткових витрат (27 млрд грн).

У грудні 2022 року українці традиційно перед святами купували більше продуктів харчування, гаджетів та косметики.

"Попри тривоги та аварійні відключення світла, у грудні 2022 українці на 15% більше, ніж у листопаді, сплачували покупки картками у мережі торгових терміналів "ПриватБанку". Зростання обсягів безготівкових оплат у грудні до 58,8 млрд грн зумовлено традиційними приготуваннями до новорічних та різдвяних свят", - йдеться у повідомленні прес-служби "ПриватБанку".

Зазначається, що перед новорічними святами українці купували продуктів харчування на 22% більше, порівняно з листопадом 2022 року. Витрати на їжу склали майже 46% від загальних карткових витрат (27 млрд грн). Найбільш популярними товарами місяця стали гаджети та косметика - витрати на купівлю електроніки та побутової техніки зросли у грудні на 21% до 4,6 млрд грн, а витрати в мережах магазинів косметики та побутової хімії зросли на 18% до 5,5 млрд.

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Також у грудні українці більше купували ліків - на 14%, та пального - витрати на АЗС зросли протягом останнього місяця року на 10%.

"Цікаво, що витрати на кафе й ресторани у грудні 2022 року майже не збільшилися у порівнянні з попереднім місяцем - лише на 6%, а покупки одягу та взуття залишилися незмінними", - додали у банку.

Покупки в Україні: подробиці

У 2022 році українці зареєстрували 37,9 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим автомобілем року став Toyota RAV4 з показником 2 тис. 525 реєстрацій. Зазначається, що у порівнянні з 2021 роком ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття.

За даними "Укравтопрому", українці у листопаді зареєстрували майже 15 тис. іномарок, що були у використанні.

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