Уряд сформував відповідний графік на перший квартал 2021 року.

Кабінет Міністрів щотижня розглядає по чотири-п'ять нормативно-правових актів або проектів законів, які стосуються європейської інтеграції, і має намір продовжувати цю практику надалі.

Про це під час засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожУкраїна може отримати транш МВФ не раніше квітня - JP Morgan

За його словами, уряд сформував відповідний графік на перший квартал 2021 року і чітко розуміє, що робитиме цього року.

"Це і питання залізничних перевезень, інтелектуальної власності, інтегрованого управління кордонами, безпеки іграшок, водовідведення стічних вод, енергоменеджменту, якості сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Наша мета незмінна - ми рухаємося до внутрішнього ринку Європейського Союзу і маємо досягти чотирьох свобод: руху товарів, людей, послуг і капіталу", - сказав він.

Що цьому передувало

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

Угода є основним інструментом для зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв'язкам та взаємній повазі спільних цінностей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц