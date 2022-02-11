У зв'язку з тим, що в січні були збої в роботі системи програмних РРО, перевірка здачі чеків підприємцями не проводилася і штрафи ФОПам не виписувалися.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Ніякої перевірки ФОПів у січні з приводу не видачі чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, щоб зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень", - заявив Гетманцев.
Він також уточнив, що штрафи будуть скасовані в лютому-березні, коли парламент зможе поставити це питання на голосування.
"У лютому або в березні, коли зможемо поставити це питання на голосування. Я буду працювати над цим. Буду просити депутатів проголосувати за це. Можна різне про мене говорити, але я ніколи не обманюю. Ані ФОПів, ані будь-кого іншого. Всім говорив про свою позицію з самого початку. І якраз позиція скасувати штрафи за січень у мене є. І є позиція істотно знизити на 90% штрафи на весь рік для тих, хто встановив РРО", - заявив Гетманцев.
Історія законопроекту про касові апарати:
- 3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік-до 1 січня 2022 року.
- 4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.
- Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за закон про відтермінування касових апаратів.
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.
- 17 грудня 2021 року Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) ще на один рік.
- 24 грудня 2021 року Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.
- З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.
- 25 січня ФОПи оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було кілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до штовханини.
- Внаслідок сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями під час акції протесту 25 січня 18 поліцейських та 3 учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.
- 26 січня акція протесту представників громадського руху підприємців #SaveФОП під Верховною Радою, які протестують проти закону про обов'язковість касових апаратів, продовжилася
- У зв'язку з цим Верховній Раді запропонували ввести мораторій до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що надалі РРО все ж буде встановлено.