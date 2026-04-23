РФ встановила рекорд за кількістю мільярдерів - за 20 років їх кількість зросла в 6,5 раза

Різке уповільнення економічного зростання не завадило Російській Федерації встановити новий рекорд за кількістю доларових мільярдерів. Про це повідомляє Forbes.

За 2025 рік російський список багатіїв збільшився на дев’ять імен і тепер налічує 155 осіб із сукупним статком у 696,5 млрд доларів. Порівняно з довоєнним 2021 роком кількість росіян зі статком понад 1 млрд доларів зросла на 22 особи, а якщо порівнювати з 2005 роком – більш ніж у 5 разів (+125 імен).

Сукупний статок доларових мільярдерів за рік зріс на 70,1 млрд доларів, порівняно з довоєнним 2021 роком – на 90,3 млрд доларів, а порівняно з показниками 20-річної давнини – на 590 млрд доларів, або 553%.

На сьогодні найбагатші росіяни володіють активами на суму 52,2 трлн рублів (приблизно 698 мільярдів доларів), що становить 24% від розміру економіки РФ. Їхній сукупний статок практично зрівнявся з резервами Центробанку РФ (770 млрд дол.), на чверть перевищив розмір федерального бюджету і більш ніж удвічі – річні бюджети всіх російських регіонів разом узятих (24,1 трлн рублів, або 322 мільярда доларів).

За минулий рік збільшити свій статок вдалося 85 російським мільярдерам. Лідером списку з великим відривом став Олексій Мордашов, власник "Северсталі" та золотодобувної компанії Nordgold. Його статки зросли на 8,4 млрд дол., до 37 млрд дол., що зробило Мордашова першим російським мільярдером, який досяг 30-мільярдної планки за розміром активів.

Друге місце посів Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю". Він збагатився на 5,5 млрд доларів: його статки Forbes оцінив у 29,7 млрд доларів.

Третє місце дісталося Вагіту Алекперову, який збільшив статки на 800 млн дол. - до 29,5 млрд дол. Це сталося навіть попри те, що належна йому компанія "Лукойл" потрапила під американські санкції та завершила минулий рік зі збитками вперше за 30 років своєї історії.

Ще п’ятеро росіян завершили минулий рік із статком понад 20 млрд доларів. Йдеться, зокрема, про власника компанії "Новатек" Леоніда Міхельсона (28,3 млрд доларів), сенатора і власника найбільшого золотодобувного підприємства "Полюс" Сулеймана Керімова (25,7 млрд дол.), а також власника Новолипецького металургійного комбінату Володимира Лісіна (25,5 млрд дол.),

Серед найбагатших людей РФ – близький друг Володимира Путіна Геннадій Тимченко (24,2 млрд дол.), а також Андрій Мельниченко - засновник групи "Єврохім" (20,4 млрд дол.).

За даними The Moscow Times, 14 росіян уперше стали мільярдерами. Серед них – син колишнього мільярдера Мегдета Рахімкулова, а також власник угорської інвестиційної компанії Kafijat Руслан Рахімкулов (1,9 млрд дол.). Також мільярдером став екс-міністр сільського господарства РФ Олександр Ткачов, який володіє одним із найбільших агропідприємств країни "Агрокомплекс".

Зі списку мільярдерів вибули чотири особи, у трьох із яких влада конфіскувала активи: Дмитро Каменщик (втратив аеропорт "Домодєдово"), Костянтин Струков (втратив золотодобувну компанію ЮКГ) та Денис Штенглов, у якого вилучили харчовий холдинг КДВ. Також вибув зі списку засновник "Яндекса" Аркадій Волож, оскільки він відмовився від російського громадянства.

Війна РФ проти України - вплив на російський бізнес

Російські мільярдери масово змінюють свої біографії, прибираючи з них "токсичні" згадки про зв’язки з Росією, а також відмовляються від російського громадянства. Як повідомлялося, Василь Анісімов, колишній партнер Алішера Усманова, зрікся громадянства РФ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також від російського громадянства відмовилися засновники американських IT-компаній Veeam Software та Object First Андрій Баронов і Ратмір Тимашев.

