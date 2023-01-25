Журналіст провів порівняльний аналіз цін на продукти, які фігурують у звітності двох різних відомств.

Міністерство оборони України закуповує продукти для армії за цінами, які суттєво вищі за закупівельні ціни, за якими такі самі продукти купує Держприкордонслужба України.

Такі дані опублікував журналіст Юрій Ніколов, автор скандального розслідування про закупівлі в Міноборони, у своєму Facebook.

Журналіст провів порівняльний аналіз цін на продукти, які фігурують у звітності двох відомств:

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курячі стегенця МО – 120 грн/кг, а ДПСУ-51-78 грн/кг;

картопля 22 грн/кг в МО та 6,90 в ДПСУ;

капуста: 30 грн/кг у МО та 9,93 - 17,00 у ДПСУ;

буряк: 25 грн/кг у МО та 6,00 - 13,50 у ДПСУ;

цибуля: 42 грн/кг у МО та 17,00-26,00 у ДПСУ;

гречка: 83 грн/кг у МО та 53,10 - 56,20 у ДПСУ;

масло: 109 грн/кг в МО і 58,69 в ДПСУ.

Яйця: 17 грн/шт в МО і 5,10-6,60 грн/шт в ДПСУ.

"Ці хлопці воюють в сусідніх окопах, і впевнені, що їдять вони однаково. Але закупівельні ціни виявилися різними, - написав Юрій Ніколов. - При цьому всі ціни прикордонників в півтора рази менші за магазинні. Бо в оптових військових поставках немає магазинних націнок. Немає маркетингових виплат за поличку. І там так само в ціну товару зашита вартість доставки з продуктової бази на військовий склад, як і при доставці з продуктової бази в магазин".

Скандал із закупівлями в Міноборони:

21 січня 2023 року видання "Дзеркало тижня" опулікувало матеріал, в якому повідомлялося, що Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами. Автор матеріалу стверджував, що відомство підписало угоду на 13 мільярдів гривень з компанією зі статутним капіталом в тисячу гривень, використавши її як фірму-"прокладку".

23 січня, міністр оборони України Олексій Резніков спростував заяву про те, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

Проте вже 24 січня 2023 року заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення.

НАБУ почало розслідування щодо закупівлі продовольства для військовослужбовців за завищеними цінами.

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