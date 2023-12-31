Державний банк зобов’язали виплатити кошти за вимушений прогул і моральну компенсацію на 8 млн грн.

Голосіївський районний суд Києва поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки АТ "Укрексімбанк" Ігоря Тельбізова – учасника нападу на знімальну групу "Схем", якого раніше визнали винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, пише "Радіо Свобода".

Також суд зобов’язав державний банк виплатити Тельбізову компенсацію "за вимушений прогул" і "моральну компенсацію" – загалом у розмірі понад 8 млн грн.

Суд визнав незаконним указ про звільнення Тельбізова, посилаючись на те, що це сталось "за вчинення кримінального проступку". Згідно з трудовим законодавством це не може бути підставою для таких дій. Суд також звернув увагу, що Тельбізов під час роботи в банку не був ознайомлений з Кодексом поведінки (етики), порушення якого також було однією з підстав його звільнення.

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Що стосується компенсації, то мова йде про виплату середнього заробітку з 12 листопада 2021 року – із розрахунку по 14 460 грн за робочий день. До того ж банк має відшкодувати моральну компенсацію у розмірі 200 тис. грн.

Голова правління АТ "Укрексімбанк" Сергій Єрмаков заявив, що державна установа буде подавати апеляцію на таке рішення суду.

Наразі рішення суду Києва не набрало законної сили, але суддівська колегія вже поновила Тельбізова на посаді та зобов’язала виплатити йому зарплату за місяць. У представників фінустанови є 30 днів з моменту проголошення рішення на подання апеляції, пише видання.

Скандальний інцидент в "Укрексімбанку"

4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю Євгену Мецгеру, який на той момент обіймав посаду голови правління "Укрексімбанку", не сподобалося запитання журналіста. За його наказом охорона банку силоміць забрала у представників ЗМІ камери. Однак відео інциденту збереглось.

За зверненням журналістів поліція відкрила кримінальне провадження. Крім Мецгера та Тельбізова у справі також фігурував начальник управління внутрішньої безпеки установи Олег Осіпов і директор Департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов.

Пізніше Мецгер написав заяву про звільнення з посади голови правління банку, далі суд виніс вироки обвинуваченим. 14 вересня 2022 року Голосіївський районний суд Києва визнав винними Тельбізова у перешкоджанні роботі журналіста і побоях.

11 листопада 2022 року екс-голова правління "Укрексімбанку" Мецгер отримав посаду в іншій державній компанії – наглядовій раді ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія".

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