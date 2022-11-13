Євген Мецгер, який фігурував у справі про напад на журналістів програми "Схеми", став головою правління ПАТ "Українська фінансова житлова компанія".

Екс-голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, якого звільнили восени 2021 року за напад на журналістів "Схем", отримав посаду в іншій державній компанії - наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" у п'ятницю, 11 листопада 2022 року, призначила Мецгера головою правління.

Власником цієї компанії є Мінекономіки.

"Головою правління приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" обрано Євгена Мецгера. Таке рішення наглядова рада товариства ухвалила сьогодні, 11 листопада, на своєму засіданні", – йдеться в повідомленні на сайті "Укрфінжитло".

Зазначимо, що метою діяльності "Укрфінжитла" є забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом. Ця організація на 100% належить Міністерству економіки України.

Євген Мецгер та інцидент з журналістами "Схем"

Раніше Мецгер був радником віце-премʼєрки – міністерки економіки Юлії Свириденко та міністра інфраструктури Олександра Кубракова та обіймав посаду голови правління державного "Укрексімбанку". Проте 4 жовтня 2021 року під час інтерв'ю Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалося питання журналістів, і Він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру і стерти частину інтерв'ю, яка вже була записана.

В результаті журналісти залишилися без відеозапису, до того ж їх силою годину утримували в кабінеті голови правління банку.

6 жовтня за зверненням журналістів поліція відкрила провадження за ч.3 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв'ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

Мецгеру вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини (ст. 146).

11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Того ж дня Мецгер заявив, що написав заяву про звільнення з посади голови правління банку.

Пізніше стало відомо, що справу проти Євгена Мецгера й трьох його підлеглих, причетних до нападу на журналістів, передали до суду, не долучивши до матеріалів ключові докази. Відсутність цих доказів ставить під загрозу можливість доведення вини обвинувачених.

Все ж Голосіївський районний суд Києва визнав Мецгера винним у перешкоджанні діяльності журналістів та присудив йому мізерний штраф у розмірі 3400 гривень.

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