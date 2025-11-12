Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштує долар сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 41,75 грн, євро – 48,30 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 12 листопада, знизився на 4 копійки і складає 42,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і складає 48,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,09 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,95 грн/євро, а курс продажу – 48,80 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,01 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,61 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що населення на початку листопада наростило продаж валюти для поповнення гривні в гаманці. Пропозиція зросла на 4%, попит знизився на 3%.

Експерт прогнозує, що на міжбанку курс долара може рухатися в зону 42,25-42,40 грн за долар, а на готівковому ринку - 2,5 грн за долар, з наступною ціллю 42,95 грн.

