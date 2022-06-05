Українцям планують списати борги за іпотечними кредитами, житло за якими було знищено під час російського воєнного вторгнення.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив механізм, що робити людині зі зруйнованим майном, яке було в кредиті.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів Данило Гетманцев.

"По-перше хочу зазначити, що мова йде лише про сумлінних боржників. Тобто тих, хто обслуговував свій борг, тобто не мав заборгованості в мирний час. Але на сьогодні має заборгованість у зв’язку з тим, що його майно понівечене або зруйноване. Відповідно це необхідно довести документами і на цій підставі отримати списання цієї заборгованості", - поінформував Гетманцев.

Крім того, він додав, якщо український військовий є на передовій та ризикує своїм життям, захищаючи Україну, то жодний банк не може вимагати в нього прострочену заборгованість на період військових дій і шість місяців після цього.

Як повідомляв УНІАН, українцям планують списати борги за іпотечними кредитами, житло за якими було знищено під час російського воєнного вторгнення.

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