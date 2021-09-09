Найбільше українці заборгували за газ і його розподіл.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець липня 2021 року знизилися на 3%, у порівнянні з червнем, до 64,3 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, станом на кінець липня заборгованість населення за природний газ склала 23,7 млрд грн, за централізоване опалення та гарячу воду – 20,3 млрд грн, за управління багатоквартирними будинками – 5,5 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 6,5 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн, за постачання електроенергії – 7,1 млрд грн.

У липні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 12,4 млрд грн (117,3% нарахованих за цей період сум).

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Як повідомляв УНІАН, за даними Єдиного реєстру боржників, в Україні кількість боржників з оплати комунальних послуг у 2020 році зросла на 50%, при цьому найбільше в судовому порядку з українців стягують заборгованість перед теплопостачальниками.

Нагадаємо, раніше в Мінрегіоні розповіли, коли в Україні почнеться опалювальний період. У прес-службі відомства зазначили, що опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С і нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

Автор: Ігор Орел