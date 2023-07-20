У службі підтримки повідомили, що фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

У роботі мобільного додатку monobank стався масштабний збій. Наразі через додаток неможливо переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж.

Як повідомили у пресс-службі підтримки банку, спеціалісти вже працюють над усуненням проблеми. Терміни відновлення роботи додатку, як і причини збою в роботі системи поки що не вказані.

"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців", - повідомляють у службі підтримки банку.

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Співзасновник monobank Олег Гороховський відреагував на збій у роботі додатку.

"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую"", - написав він у Telegram.

Збої в роботі monobank

В жовтні 2021 року клієнти monobank не могли скористатися банківськими картами. При спробі скористатися карткою, на екранах смартфонів з'являлося повідомлення про технічний збій.

2 грудня 2022 року українці повідомляли про масштабний збій у роботі monobank. Так, у деяких користувачів банку при спробі здійснити транзакцію з'являлося повідомлення про помилку.

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