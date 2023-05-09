Дане рішення ухвалено у зв'язку з набранням чинності законом про примусове виконання судових рішень.

Monobank, як і інші банки, поверне тимчасово зняті після початку війни арешти на кошти на рахунках окремих клієнтів.

Як повідомив в Telegram засновник банку Олег Гороховський, дане рішення ухвалено у зв'язку з набранням чинності законом про примусове виконання судових рішень.

Закон 3048-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану" скасовує дію постанови Кабміну, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100 тис.грн на час дії воєнного стану.

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"Оскільки закон набув чинності, ми маємо повернути арешти, які знімали під час дії воєнного стану. Це торкнеться близько 436 тисяч наших клієнтів... новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою в розмірі двох мінімальних зарплат (13,4 тис.грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той, у свою чергу, надішле нам постанову на зняття арешту на суму 13,4 тис. грн по одному з рахунків клієнта", - написав Гороховський.

Закон про примусове виконання судових рішень

6 травня набув чинності Закон 3048-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Законом встановлено, що під час дії воєнного стану всі фізичні особи - боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму, яка протягом одного календарного місяця не перевищує два мінімальні розміри заробітної плати.

Вони також сплачуватимуть податки, збори без урахування такого арешту, за умови, що такий поточний рахунок визначено для здійснення видаткових операцій у встановленому порядку.

Крім того, прес-служба Нотаріальної палати України зазначила, що підпунктом 3 пункту 2 Закону № 3048-ІХ у новій редакції викладено пункт 10-2 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про виконавче провадження", зокрема, згідно з абзацом 24 забороняється відкриття виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів, вчинених на кредитних договорах, не посвідчених нотаріально.

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