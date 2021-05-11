Світовий банк схвалив виділення Україні 90 млн дол. за новим проектом, спрямованим на зміцнення сектору охорони здоров'я для реагування на пандемію COVID-19.
Про це повідомила прес-служба банку.
"Проект "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить спроможність сектору охорони здоров'я України в запобіганні, виявленні та реагуванні на наслідки пандемії", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, проект допоможе Україні в закупівлі вакцин проти COVID-19, а також в поліпшенні інфраструктури для зберігання і логістики.
Також передбачається відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб. Зазначається, що НСЗУ запровадить окремий пакет вакцинації в рамках Програми медичних гарантій.
"Нова позика Світового банку допоможе Україні в проведенні вакцинації і закупівлі вакцин, в тому числі і в рамках глобальної ініціативи COVAX. Україна вже почала вакцинацію пріоритетних груп населення, але важливою метою на цьому етапі є також прискорення темпів вакцинації зі збереженням фокусу на особах, які перебувають у групі високого ризику зараження і розвитку ускладнень від COVID-19", - наводяться в повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.
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Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
- Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.
- Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.
- У п'ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив на брифінгу, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19. У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ або до контакт-центру МОЗ.
- Утім, попри оголошення влади деяких столичних районів про доступність запису в чергу на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих, виявилося, що громадянам можуть відмовити у шансі на отримання щеплення за відсутності підписаної декларації з лікарем. Так, кореспондент УНІАН зателефонував для запису на вакцинацію в Оболонському районі Києва, однак жінка, яка не побажала представитися, заявила телефоном, що це неможливо, адже спочатку треба укласти декларацію з лікарем.
- Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 865 тис. 590 осіб.
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