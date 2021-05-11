Зокрема, проект передбачає відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб.

Світовий банк схвалив виділення Україні 90 млн дол. за новим проектом, спрямованим на зміцнення сектору охорони здоров'я для реагування на пандемію COVID-19.

Про це повідомила прес-служба банку.

"Проект "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить спроможність сектору охорони здоров'я України в запобіганні, виявленні та реагуванні на наслідки пандемії", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, проект допоможе Україні в закупівлі вакцин проти COVID-19, а також в поліпшенні інфраструктури для зберігання і логістики.

Також передбачається відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб. Зазначається, що НСЗУ запровадить окремий пакет вакцинації в рамках Програми медичних гарантій.

"Нова позика Світового банку допоможе Україні в проведенні вакцинації і закупівлі вакцин, в тому числі і в рамках глобальної ініціативи COVAX. Україна вже почала вакцинацію пріоритетних груп населення, але важливою метою на цьому етапі є також прискорення темпів вакцинації зі збереженням фокусу на особах, які перебувають у групі високого ризику зараження і розвитку ускладнень від COVID-19", - наводяться в повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

У п'ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив на брифінгу, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19. У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ або до контакт-центру МОЗ.

Утім, попри оголошення влади деяких столичних районів про доступність запису в чергу на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих, виявилося, що громадянам можуть відмовити у шансі на отримання щеплення за відсутності підписаної декларації з лікарем. Так, кореспондент УНІАН зателефонував для запису на вакцинацію в Оболонському районі Києва, однак жінка, яка не побажала представитися, заявила телефоном, що це неможливо, адже спочатку треба укласти декларацію з лікарем.

Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 865 тис. 590 осіб.

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Автор: Ганна Нагорна