За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, після ухвалення відповідного закону олігархи матимуть півроку, аби уникнути потрапляння до відповідного реєстру.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що майно олігархів не конфісковуватимуть.

Про це він сказав на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Я не кажу, що хтось потрапить до в'язниці чи буде, наприклад, конфіскація майна. Ні. Просто вони (олігархи) не зможуть брати участь у приватизації певних об'єктів, будуть зобов'язані подавати декларації, включаючи майно в офшорних компаніях, щоб усі їх активи були видні суспільству", - сказав Малюська.

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Також він зазначив, що після прийняття відповідного закону і затвердження критеріїв для включення осіб до реєстру олігархів вони матимуть півроку, аби уникнути потрапляння до цього реєстру.

"Ми розраховуємо, що олігархи скористаються такою нагодою і стануть просто чесними бізнесменами", - додав Малюська.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки і оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, а також створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

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Автор: Ігор Орел