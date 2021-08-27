Йдеться про залишки освітньої субвенції, які щорічно накопичуються на рахунках місцевих бюджетів і не спрямовуються на розвиток освіти.

Станом на 1 серпня 2021 року на рахунках органів місцевої влади накопичилося вже 7,7 млрд грн, які повинні бути спрямовані на розвиток освіти та підвищення його якості, але не використовуються.

Як передає Міністерство фінансів на своєму офіційному сайті, про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев.

Читайте такожВ Україні одна людина, що працює, буде годувати кілька пенсіонерів - Мінфін

"Значної уваги органів місцевого самоврядування як засновників навчальних закладів потребує ефективне використання коштів освітньої субвенції. Зокрема, йдеться про її залишки, які щорічно накопичуються на рахунках місцевих бюджетів і не спрямовуються на розвиток освіти та підвищення її якості... станом на 1 серпня 2021 року таких коштів у місцевих бюджетах вже 7,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Освітня субвенція: що необхідно знати

Освітня субвенція надається місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері освіти. Освітня субвенція спрямовується на оплату поточних витрат навчальних закладів.

Автор: Богдан Слуцький