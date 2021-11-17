Збільшаться пенсії й виплати на оплату комуналки.

В Україні з 1 грудня зростають прожитковий мінімум та мінімальна пенсія, до кінця року середній розмір пенсійної виплати в Україні складатиме 4 тисячі гривень.

Про це розповіла в інтерв'ю "Фактам" міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, також зростуть граничні пенсії для українців віком від 65 років зі стажем у 30/35 років.

Крім того, мешканцям регіонів "червоної" зони нарахують субсидії за збільшеними на 50% соціальними нормативами споживання електроенергії, гарячої води, газу та тепла. Очільниця відомства також розповіла, що субсидії на опалення за жовтень нарахують як за весь місяць. У тих областях, які стали "червоними" в кінці жовтня, субсидії будуть перераховані в листопаді.

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Раніше стало відомо, що пенсія в Україні з початку року в середньому збільшилася на 400 гривень. У окремих пенсіонерів виплати зросли в середньому на 23 тисячі гривень.

На сьогодні в Україні мінімальна пенсія становить 1 854 грн, однак у 2022 році розмір виплат буде змінено. Лазебна зазначила, що в 2022 році заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій.

Автор: Юрій Годован