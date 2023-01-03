Загальний обсяг проблемних кредитів у банківській системі становить 429,5 млрд грн.

На тлі повномасштабного російського вторгнення зафіксовано збільшення частки непрацюючих кредитів (NPL) в банківському секторі України.

Як повідомляє прес-служба НБУ, станом на 1 грудня частка непрацюючих кредитів склала 36,8% порівняно з 35,5% на 1 листопада.

Обсяг непрацюючих кредитів у грудні зріс на 12 млрд грн. За листопад обсяг NPL збільшився на 18,4 млрд грн.

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Загальний обсяг проблемних кредитів у банківській системі становить 429,5 млрд грн.

На іноземні банківські групи припадає 17,7% NPL, приватні банки - 22%, решта - на банки з держчасткою.

Кредити під час війни:

5 червня 2022 року голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив про те, що українцям будуть списані борги за кредитами на житло, знищене окупантами.

19 вересня 2022 року віце-прем'єр України Ірина Верещук розповіла, як отримати компенсацію за зруйноване житло.

24 листопада Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі "єДопомога".

2 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект (№7441-1) про списання кредитів на житло та авто, які були пошкоджені або зруйновані під час війни.

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