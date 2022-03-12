Вже вдалося зібрати понад 11,4 мільярда гривень, ⅓ з яких надійшла з-за кордону.

Станом на сьогодні на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано близько 11,4 млрд грн в еквіваленті.

Як повідомила прес-служба регулятора, кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. Зокрема, понад 3,3 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Наразі майже всі отримані кошти Національний банк вже перерахував на потреби військових – близько 11,4 млрд грн. Залишок коштів на спецрахунку становить близько 61,2 млн грн.

Також станом на 12 березня на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 242 млн грн в еквіваленті. Загалом понад 117,6 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Тим часом у Мінекономіки підрахували, що на сьогодні прямі збитки від війни досягли $120 мільярдів, або майже 3,6 трлн грн "і ця цифра буде зростати кожен наступний день".

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