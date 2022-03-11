У Мінекономіки зазначили, що з кожним днем війни збитки будуть зростати.

Збиток, завданий російською армією інфраструктурі України, досягає щонайменше $120 млрд, або майже 3,6 трлн грн.

Про це перший заступник міністра економіки Денис Кудін розповів в ефірі телеканалу"Рада".

Кудін уточнив, що відомство з першого дня почало рахувати збитки від російської агресії.

"У нас два основних підходи – це прямі одноразові втрати, скільки коштуватиме відновлення мостів, доріг, об'єктів інфраструктури, лікарень, дитсадків, шкіл, які були зруйновані Росією в Україні", – пояснив Кудін. "Другий метод - обсяг втрат валового внутрішнього продукту".

Тобто, наскільки економіка України впаде від агресії.

"Ми бачимо, що в містах, де йдуть безпосередні бойові дії, економічна активність зупинилася на 35%, 75% бізнесу припинили роботу. Хто в евакуації, хто чекає, коли закінчаться бойові дії. В Україні працює кожен другий бізнес, це втрати 50% економічної активності", - розповів перший заступник міністра.

Зокрема, перестала працювати більшість металургійних заводів на сході України, що означає скорочення експорту металів, які займали значну частину структури експорту. Блокада Росією морських шляхів, зокрема в Чорному морі, майже не дають можливості експортувати кукурудзу, пшеницю, соняшникову олію, які складають український агросектор.

Він зазначив, що за першим методом розрахунку економічний збиток від агресії становить $119 млрд, "і ця цифра буде рости кожен наступний день".

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