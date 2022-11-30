Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол.

Курс готівкового долара в "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 40 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і становить 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Курс під час війни:

З 21 травня 2022 року Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол. У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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