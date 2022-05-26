Йдеться про можливість ввезення та використання ліків без їх держреєстрації.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо додаткових заходів для забезпечення населення України лікарськими засобами в період дії воєнного та надзвичайного стану (№7409).

Текст законопроекту опублікований на сайті парламенту.

Їм пропонується встановити, що в період дії в Україні воєнного або надзвичайного стану, а також протягом трьох місяців після їх припинення або скасування дозволяється ввезення та застосування в Україні лікарських засобів, вироблених в Сполучених Штатах Америки, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді, Державі Ізраїль, Арабській Республіці Єгипет та в країнах-членах Європейського Союзу, без державної реєстрації таких лікарських засобів, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, виданого виробником.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що таким чином буде надана можливість тимчасового використання на території України та ввезення на митну територію України з країн з найбільш розвиненими системами виробництва лікарських засобів тих ліків, які є необхідними (затребуваними) під час воєнного (надзвичайного) стану в Україні, без їх державної реєстрації.

Війна і ліки в Україні:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

22 травня Верховна Рада обмежила оборот вироблених в Росії або Білорусі ліків.

На період введення воєнного стану в Україні уряд за поданням Міністерства охорони здоров'я може тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я в таких лікарських засобах у повному обсязі.

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