Україна 24 листопада отримала другий транш від МВФ у розмірі майже 700 млн дол.

Українська влада зобов'язалася не замінювати прибутковий податок податком на виведений капітал.

Про це йдеться в меморандум про економічну та фінансову політику, який Україна уклала з Міжнародним валютним фондом.

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"Після детального технічного вивчення ми не будемо робити кроків щодо заміни діючого податку на прибуток підприємств податком на розподілений прибуток або податком на виведений капітал. Ми будемо утримуватися від розширення критеріїв відповідності спрощеній системі оподаткування або введення нових груп платників податків, які можуть скористатися оподаткуванням, а також почали робити кроки для запобігання ухиленню від оподаткування та зловживання зазначеним режимом", - йдеться в меморандумі.

Транш МВФ:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш повинен був становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що дорівнює приблизно 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by, а 24 листопада Україна отримала другий транш у розмірі майже 700 млн дол.

Автор: Богдан Слуцький