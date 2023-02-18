Залучені кошти буде спрямовано на виплати соцдопомоги сім’ям з дітьми та зарплати працівникам державних закладів вищої освіти.

Україна отримала від Великої Британії другу частину додаткового фінансування на 203 млн доларів через проект Світового банку.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальний обсяг позики під гарантії Великої Британії становить 500 млн дол. США.

Строк погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Відсоткова ставка – 0,25 % річних.

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Залучені кошти буде спрямовано на виплати соцдопомоги сім’ям з дітьми та зарплат працівникам державних закладів вищої освіти.

"З перших днів повномасштабної війни РФ проти України Велика Британія є одним з лідерів з допомоги на всіх можливих напрямах, в тому числі у наданні фінансової допомоги для нашої держави. Ця допомога надає можливість і надалі безперебійно забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків...", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Фінансова допомога для України: деталі

23 грудня 2022 року Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні четвертого додаткового фінансування у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Сума позики становить 500 млн дол.

У 2022 році уряд Великої Британії надав Україні більш як 1,5 млрд дол. для фінансування видатків держбюджету.

12 грудня 2022 року в Європейському Союзі погодили збільшення фінансової верхньої межі Європейського фонду миру, через який надається допомога з безпеки для України.