За 2021 рік кількість фізосіб-підприємців зросло на 83 тис. 257 осіб, або на 4%, більшу частину приросту складають ФОП сфери ІТ.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.
"Зараз їх майже 2 млн. Це найкращий результат за останні 5 років. Для порівняння, у 2020 році зростання склало 22 тис. 455 ФОП, або 1,2%", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що IT-ФОП - найактивніша частина приватних підприємців у 2021 році, їх частка загального приросту серед усіх компаній склала більш ніж половину (53%). IT-сфера зросла за рік на 44,5 тис.ФОП-програмістів (+26%), чим не може похвалитися жоден інший вид діяльності.
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На другому місці за приростом - бізнеси, що надають інформаційні послуги (+9 тис., або 24%). На третьому місці - ФОП кафе і ресторанів (+6 тис., або +10%), які виросли, попри локдауни та карантинні обмеження. Кількість підприємців, що займаються роздрібною торгівлею, зросли на 7 тис., що, втім, становить лише 1% їх загальної кількості. Приріст ФОП показує, що нових бізнесів відкривалося більше, ніж було закрито "старих", зареєстрованих раніше, підкреслили в Opendatabot.
Згідно з повідомленням, деякі види ФОП навпаки не росли, а скорочували свою діяльність. Зокрема, серед найбільших груп, де кількість підприємців перевищує 10 тис., значно скоротилася кількість ФОП, які займаються поштовою та кур'єрською діяльністю (-8,5%). Їх просідання виглядає досить несподівано, адже ці сфери вважаються перспективними.
Негативну динаміку показали також такі групи підприємців: авіаційний транспорт (-8%), діяльність у галузі радіомовлення та телевізійного мовлення (-8%), складська діяльність (-5%) та оптова торгівля (-2%). Всі ці групи ФОП демонструють падіння показників вже другий рік поспіль.
Касові апарати:
- 3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік-до 1 січня 2022 року.
- 4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.
- Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відстрочку касових апаратів.
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.
- 17 грудня 2021 року Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) ще на один рік.
- З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців, що, на думку самих підприємців, призведе до підвищення вартості товарів і послуг.