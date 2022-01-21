Такий приріст став найкращим результатом за останні 5 років.

За 2021 рік кількість фізосіб-підприємців зросло на 83 тис. 257 осіб, або на 4%, більшу частину приросту складають ФОП сфери ІТ.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

"Зараз їх майже 2 млн. Це найкращий результат за останні 5 років. Для порівняння, у 2020 році зростання склало 22 тис. 455 ФОП, або 1,2%", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що IT-ФОП - найактивніша частина приватних підприємців у 2021 році, їх частка загального приросту серед усіх компаній склала більш ніж половину (53%). IT-сфера зросла за рік на 44,5 тис.ФОП-програмістів (+26%), чим не може похвалитися жоден інший вид діяльності.

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На другому місці за приростом - бізнеси, що надають інформаційні послуги (+9 тис., або 24%). На третьому місці - ФОП кафе і ресторанів (+6 тис., або +10%), які виросли, попри локдауни та карантинні обмеження. Кількість підприємців, що займаються роздрібною торгівлею, зросли на 7 тис., що, втім, становить лише 1% їх загальної кількості. Приріст ФОП показує, що нових бізнесів відкривалося більше, ніж було закрито "старих", зареєстрованих раніше, підкреслили в Opendatabot.

Згідно з повідомленням, деякі види ФОП навпаки не росли, а скорочували свою діяльність. Зокрема, серед найбільших груп, де кількість підприємців перевищує 10 тис., значно скоротилася кількість ФОП, які займаються поштовою та кур'єрською діяльністю (-8,5%). Їх просідання виглядає досить несподівано, адже ці сфери вважаються перспективними.

Негативну динаміку показали також такі групи підприємців: авіаційний транспорт (-8%), діяльність у галузі радіомовлення та телевізійного мовлення (-8%), складська діяльність (-5%) та оптова торгівля (-2%). Всі ці групи ФОП демонструють падіння показників вже другий рік поспіль.

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