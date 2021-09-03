За словами Марченка, новий рівень пенсійної реформи планується запустити в 2023-2024 роках.

У найближчі два роки в Україні буде запущена накопичувальна пенсійна система, яка дасть можливість українським пенсіонерам отримувати дві пенсії: солідарну та накопичувальну.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час участі в "Українському фінансовому форумі".

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За словами Марченка, новий рівень пенсійної реформи планується запустити у 2023-2024 роках, після чого українці зможуть отримувати дві пенсії – солідарну і накопичувальну.

"Ми на порозі пенсійної реформи. Ми приєдналися до цього процесу і шукаємо способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках", – повідомив Марченко.

"Йдеться про накопичувальний рівень, а державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу", – підкреслив Марченко.

За словами Марченка, накопичувальна пенсія дасть поштовх для розвитку фондового ринку. "Потрібно накопичувати та створювати блага для себе", - зазначив міністр.

Хто буде першим:

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд прийняв рішення про те, що першими на соцпакети з накопичувальною пенсією зможуть претендувати такі групи населення:

соціальні працівники;

освітяни;

воєнний.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Олена Коваленко