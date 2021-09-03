У найближчі два роки в Україні буде запущена накопичувальна пенсійна система, яка дасть можливість українським пенсіонерам отримувати дві пенсії: солідарну та накопичувальну.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час участі в "Українському фінансовому форумі".
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За словами Марченка, новий рівень пенсійної реформи планується запустити у 2023-2024 роках, після чого українці зможуть отримувати дві пенсії – солідарну і накопичувальну.
"Ми на порозі пенсійної реформи. Ми приєдналися до цього процесу і шукаємо способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках", – повідомив Марченко.
"Йдеться про накопичувальний рівень, а державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу", – підкреслив Марченко.
За словами Марченка, накопичувальна пенсія дасть поштовх для розвитку фондового ринку. "Потрібно накопичувати та створювати блага для себе", - зазначив міністр.
Хто буде першим:
Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд прийняв рішення про те, що першими на соцпакети з накопичувальною пенсією зможуть претендувати такі групи населення:
- соціальні працівники;
- освітяни;
- воєнний.
Накопичувальні пенсії: що необхідно знати
- Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
- Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
- У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.
- 3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.
- 17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.