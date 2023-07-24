Чим довше біженці залишаються в інших країнах, тим менша ймовірність їх повернення.

Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо більше 6 мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.

Видання Bloomberg пише, що більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, що пояснює, чому 68% українських біженців становлять жінки. За словами Олександра Ісакова, нездатність переконати повернутися хоч одну з 2,8 мільйона жінок працездатного віку коштуватиме Україні 10% довоєнного валового внутрішнього продукту, а це 20 мільярдів доларів на рік при найгіршому сценарії, який переважить запропонований Європейським союзом чотирирічний пакет допомоги для України в розмірі 12,5 мільярдів євро на рік.

"Особисто для мене перемога — це коли українські сім'ї об'єднуються в Україні, а не за кордоном", — сказала заступник міністра економіки Тетяна Бережна. "Тому найголовніше завдання зараз для України, для українського уряду — зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні".

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Ще до війни найслабшою ланкою економіки України була її демографія з коефіцієнтом народжуваності всього 1,2 - один з найгірших показників в Європі. Десятки тисяч вбитих солдатів і цивільних осіб і ще більше число поранених і травмованих, не здатних працювати, ще більше скорочують кількість споживачів і працівників, необхідних для відновлення.

Уряд має амбітні плани післявоєнного відновлення, які подвоять розмір економіки до 2032 року, але Міністерство економіки каже, що Україні не вистачає 4,5 мільйона робітників і підприємців, необхідних для досягнення цієї мети. Він спрямований на те, щоб заповнити прогалину за допомогою біженців, що повертаються, 60% з яких мають наукові ступені. З цією метою уряд працює над стимулами для повернення жінок на ринок праці, включаючи новий закон про працю, спроби скоротити гендерний розрив в оплаті праці і гранти, щоб допомогти дружинам та чоловікам українських захисників почати свій бізнес.

У сукупності українські біженці та внутрішньо переміщені особи становлять майже третину від 37,3 мільйона населення, яке проживало на вже окупованих територіях до початку повномасштабного вторгнення Путіна. І хоча деякі з тих, хто був переміщений всередині країни, все ще може зробити свій внесок в економіку України, ті, хто зараз живе за кордоном, шукають роботу, платять податки і збільшувати виробництво в інших місцях.

"ВВП економіки складають тільки люди", - заявив у своєму офісі в Києві Олег Гороховський, виконавчий директор Монобанку, постачальника мобільних банківських послуг. "Я боюся, що дуже багато розумних людей, молоді, особливо жінок, їдуть з України".

Жінки, за його словами, мають непропорційний вплив на споживчий попит, оскільки вони є основними особами, які приймають рішення, коли мова йде про покупки для дому.

"Без них буде дуже важко", — додав Гороховський.

Багато біженців, ймовірно, з часом повернуться. Проте, мало гарантій щодо їх кількості, і переконати біженців повернутися буде все важче, якщо війна буде і далі затягуватися. За даними УВКБ ООН, знадобилося майже десятиліття після закінчення останньої війни в Європі, в Боснії в 1990-х роках, для повернення додому половини з 2 мільйонів біженців і ВПО.

За підрахунками Ісакова, аналогічний результат для України, при якому повертається половина всіх біженців, коштуватиме економіці 10 мільярдів доларів на рік. Це 5% ВВП з урахуванням того, що деякі чоловіки і сім'ї переїдуть до жінок, які вирішили залишитися за кордоном.

Втрата робочої сили не менш важлива, ніж втрата попиту. За словами головного аналітика Центробанку з грошово-кредитної та економічної політики Олександра Жолуда, Україна шукає способи заповнити майбутній дефіцит за рахунок репатріантів. У той час як в інших місцях питання імміграції часто викликають проблеми, "у нас в Україні вже йдуть дебати про необхідність нових іноземних іммігрантів після війни". Однак поки основна увага приділяється переконанню біженців повернутися в такі міста, як Миколаїв.

Коли Данія погодилася очолити програму реконструкції порту під час війни, посол Оле Егберг Міккельсен знав, що він допоможе відновити водну та енергетичну інфраструктуру, щоб місто знову стало придатним для життя. Він не очікував, що будуватиме бомбосховища для дітей.

3 липня було узгоджено проект відновлення 16 пошкоджених шкіл з додаванням притулків, де це необхідно, "тому що сім'ї з дітьми заявили, що без них вони не повернуться в місто, розташоване так близько до лінії фронту".

Багато людей повернулися, відображаючи той факт, що цифри не є статичними. Місцеве самоврядування зробило багато для того, щоб перспектива стала більш привабливою: парк нових автобусів замінює розбиті під час війни; до автобусних зупинок тепер примикають бетонні бункери, де люди можуть сховатися під час тривоги; в трубах є тепло і вода, навіть якщо вона не питна.

Цього ще недостатньо, щоб умовити Дарину Честіну повернутися з Бразилії з дев'ятирічною дочкою Варварою. Дівчинка втратила зв'язок зі своїми друзями після того, як рятувалася втечею від обстрілів і гуркоту танків по Миколаєву. На той час, коли вони дісталися до Курітіби, приблизно в 400 км на південь від Сан-Паулу, вона стала замкнутою, злою і відмовлялася їсти.

Опинившись там, Честіна, яка до війни була комерційним директором великого зернового терміналу в Миколаївському порту, швидко знайшла роботу в бразильській консалтинговій компанії по сировинним товарам. А Варвара щаслива у своїй міжнародній школі, де вчать португальською та англійською мовами.

Мама Честіної вже повернулася в Миколаїв, щоб знову відкрити свою пекарню, та й сама приїжджала в травні. Але шкільних бомбосховищ недостатньо, щоб усунути загрозу крилатих ракет для Честіної, якій вже одного разу доводилося тікати з північно-східного міста Луганськ в 2014 році, коли Росія анексувала Крим і спровокувала збройний заколот на сході України в Донбасі.

"Якби у мене не було дочки, я б вже повернулася в Україну", — сказала 31-річна Честіна, яка турбується, що такі молоді люди, як вона, які говорять іноземною мовою і володіють навичками, придатними для працевлаштування в усьому світі, ніколи не повернуться, виснажуючи критично важливий ресурс для будівництва нової України. Якщо люди не повертаються, сказала вона, то "навіщо нам вести цю війну?"

Деякі молоді жителі повертаються до Миколаєва, який все ще знаходиться всього в 70 км від лінії фронту, де проекти реконструкції створюють відчуття прогресу, за словами Миколи Капацина, власника ТОВ "Радстед Термінал Конкорд", компанії, що надає послуги судноплавства у все ще закритому порту. Капацин, який працює з урядом Данії, каже, що чотири дитячі садки з бомбосховищами нещодавно відкрили свої двері, і вони переповнені.

Проте, за словами Капацина, непропорційно велика кількість репатріантів - це люди похилого віку або пенсіонери, а молодим важко знайти гідну роботу. Він вважає, що буде потрібно два роки без втручання Росії, щоб повернути комунальні послуги в нормальне русло, а поки людям просто потрібно вирішити для себе, чи достатньо цього, щоб повернутися.

"Іншого рішення у нас немає", — сказав Капацин. "Навіть величезний бюджет не може вирішити проблему".

Валерія Люлько до минулого року була партнером у бізнесі в Києві, допомагаючи іноземним компаніям, включаючи Paramount Global і Hasbro Inc., ліцензувати продукти в Україні. Один діловий партнер пішов воювати, один залишився в Україні, щоб підтримувати компанію на плаву, а Люлько поїхала, щоб забрати свого сина, якому зараз 12 років, в безпечне місце. Paramount влаштувала її на роботу в Німеччині.

Хоча німці були дуже добрими, ця країна не є мрією Люлько. Вона все ще звикає заповнювати паперові форми і перевіряти свою поштову скриньку на наявність пошти після гіперцифрових державних служб України. І вона не є шанувальником стратифікованої шкільної системи Німеччини. Проте, вона намагається отримати постійну робочу візу замість документа, що підтверджує статус біженця.

Українські біженці в Європі - останні новини

В Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомили, що кількість українських біженців у Європі перевищило 5 мільйонів чоловік до кінця березня.

Центр економічного відновлення провів дослідження, згідно з яким без ефективної державної політики у сфері повернення мігрантів Україна може втратити до 113 мільярдів доларів ВВП за 10 років у цінах 2021 року.

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