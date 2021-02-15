Протягом 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новими іпотечними кредитами знизилася.

Українські банки в 2020 році видали іпотечних кредитів населенню на 3,8 млрд грн, що на 36% більше показника 2019 року.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України за підсумками опитування НБУ серед банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню в листопаді та грудні 2020 року.

Читайте такожУ Мінфіні розкрили подробиці іпотеки під 7%

"За результатами останнього опитування банки повідомили, що в грудні 2020 року вони видали 743 кредити на загальну суму 521 млн грн. За підсумками 2020 року банки видали іпотечних кредитів на суму 3,8 млрд грн. Це на 36% більше, порівняно з 2019 роком", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що протягом 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новими іпотечними кредитами знизилася.

"Згідно з даними банків, у грудні 2020 року середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14% (у грудні 2019 року - 20,6%), на первинному - 16,9% (у грудні 2019 року - 21,5%)", - сказано в повідомленні.

Здешевлення іпотечних кредитів в Україні

12 червня 2020 року Національний банк України продовжив цикл пом'якшення монетарної політики і знизив дисконтна ставка до історичного мінімуму в 6% річних.

Чистий прибуток українських банків за січень-травень 2020 року виріс на 23,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 28,964 млрд грн.

24 червня 2020 року заступник голови НБУ Катерина Рожкова прогнозувала рекордно низькі ставки за кредитами до кінця року.

За даними НБУ, обсяги іпотечного кредитування в Україні за підсумками 9 місяців 2020 року зросли на 16%, до 2,3 млрд грн, через підвищення середнього розміру кредиту.

В Україні середні ставки за гривневими кредитами для компаній у третьому кварталі 2020 року скоротилися на 1 п.п. і склали 9,6% річних, а за кредитами фізособам — скоротилися на 1,9 п. п., до 30,9% річних.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанова про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

4 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що проект зі зниження ставок по іпотечному кредитуванню до 7% річних буде запущений з 1 березня.

11 лютого 2021 року в Мінфіні розкрили подробиці іпотеки під 7%.

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Автор: Богдан Слуцький