Президент наголосив, що готуються кроки й у напрямі створення та підготовки робочих місць.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд готує нові кроки з дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів.

"Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій", – сказав голова держави у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що готуються кроки й у напрямі створення та підготовки робочих місць, бо це "допомога нашій стійкості" і це "шлях для повернення наших людей в Україну".

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Президент повідомив, що провів сьогодні економічну нараду щодо підготовки до весни, і є багато питань, які стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для людей і галузей.

"Аграрний сектор – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності – очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися", – додав Зеленський.

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Третина українців, які мали роботу до війни, наразі не працюють, а кожен десятий – втратив практично всі доходи. Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-26 грудня 2022 року, свідчать, що серед тих, хто мав роботу до війни, 40% працюють у звичному режимі, 17% – віддалено або частково, 8% – знайшли нову роботу.

За період дії в Україні воєнного стану, в рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 19 тис. 738 кредитних договорів на загальну суму 81,61 млрд грн. З моменту старту цієї програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 54 560 тис. кредитів.

Крім того, на тлі російського вторгнення в Україну за підсумками 2022 року платоспроможні українські банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн роком раніше.

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