Президент буде обговорювати цю ідею з народом тільки в тому випадку, якщо слабкість в очах західних партнерів стане "тенденцією".

Президент Володимир Зеленський заявив, що "морально" готовий до того, що економіку України доведеться переводити на "військові рейки", якщо війна на виснаження затягнеться, а підтримка союзників буде ставати слабшою.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю The Economist. Він зазначив, що затяжна війна стане для України роздоріжжям. Країна втратить більше людей. При чому, як на фронті, так і в результаті еміграції.

"Для війни на виснаження буде потрібна "повністю мілітаризована економіка". Уряду доведеться донести цю перспективу до своїх громадян, каже Зеленський, не уточнюючи, яким чином. (...) Через майже 19 місяців після початку війни президент заявив, що він "морально" готовий до переходу (економіки на "військові рейки" – УНІАН). Але він буде обговорювати цю ідею зі своїм народом тільки в тому випадку, якщо слабкість в очах його західних союзників стане "тенденцією", – йдеться в матеріалі.

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Економіка України: важливі новини

У 2024 році долар може подорожчати до 41,1 гривні. Такий курс прогнозує український бізнес. На 2023 рік бізнеси закладали курс у 43 грн за долар.

Водночас Україна розраховує на допомогу західних союзників. Зокрема, країна сподівається отримати від США $ 14 мільярдів у 2024 році. Ще кілька млрд очікуються в цьому році.

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